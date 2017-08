Companheiro de equipe, Rossi ressalta importância de Alonso na Indy

Fernando Alonso ainda não anunciou qual será seu destino na próxima temporada. Insatisfeito com o desempenho da McLaren em 2017, o piloto recebeu agora elogios de Alexander Rossi, que foi seu companheiro na Andretti nas 500 Milhas de Indianápolis e deixou claro que as portas da Fórmula Indy estão abertas ao espanhol.

“Acho que Fernando não teria problemas em se adaptar. Já o vimos em Indianápolis. Creio que o surpreenderia constantemente, como passou para mim, é o quando estes pilotos são bons e como um pequeno erro pode custar muito caro. Pode ser, literalmente, a diferença entre ficar em quinto por décimos”, declarou.

Rossi também acrescentou que seria muito bom para a competição ter o experiente piloto na disputa. “Seria incrivelmente bom para o campeonato. Já vimos o alcance de sua presença, quando veio disputar as 500 milhas. Ele tem um grande nome no mundo do motor e sua presença aqui implicaria numa visibilidade maior da Indy na Europa”.

O futuro de Alonso é uma incógnita. O espanhol não vem conquistando bons resultados com a McLaren nesta temporada da Fórmula 1 e deixa clara a insatisfação com o motor Honda. Em baixa na F1, o espanhol chegou a abrir mão de correr em Mônaco para disputar as 500 Milhas. Apesar de ter abandonado a prova em Indianápolis, o piloto deixou uma boa impressão, inclusive tendo liderado a corrida.