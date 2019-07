Caminhão da equipe da Renault bate a caminho da Hungria

Um caminhão da equipe da Renault, da Fórmula 1, sofreu um acidente no trajeto entre Hockenheim, onde aconteceu o Grande Prêmio da Alemanha no último domingo, e Hungaroring, circuito-palco da próxima etapa, na Hungria, no dia 4 de agosto.

“Confirmamos que um caminhão da equipe sofreu um acidente na Hungria, perto de Gyór. O motorista, que estava dirigindo dentro dos regulamentos respeitados, está consciente e não sofreu ferimentos graves. Ele foi transportado para o hospital para verificações adicionais. Nenhum outro veículo estava envolvido”, escreveu a Renault em suas redes sociais.

Segundo a nota, a batida aconteceu em Gyór, a aproximadamente 140 quilômetros do circuito húngaro. Algumas imagens publicadas nas redes sociais indicam que o caminhão que transportava equipamentos bateu no guard rail central, atravessou a pista, colidiu com outro guard rail e parou.

Conforme informações do Renault, o motorista não se machucou com gravidade, mas ainda não há informações sobre possíveis danos aos equipamentos transportados dentro do veículo.

Em relação ao GP da Alemanha, vencida por Max Verstappen, Daniel Ricciardo abandonou na volta 13 com problemas de motor, enquanto Nico Hülkenberg bateu na volta 39. A Renault é a sexta colocada no Mundial de Construtores.