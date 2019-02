Ainda se recuperando de lesão, Márquez lidera primeiro dia da pré-temporada

No primeiro dia de testes da pré-temporada da Moto GP de 2019 em Sepang, Marc Márquez não quis saber da lesão e foi o mais rápido do dia. O atual campeão da categoria ainda está se recuperando de uma cirurgia no ombro esquerdo, mas liderou a sessão de oito horas, após 29 voltas completadas.

O espanhol optou por descansar e se poupar para o segundo dia de testes. Mesmo assim, seu melhor tempo, 1min59s621, nem chegou a ser ameaçado. Apesar do bom resultado, Márquez reclamou bastante da lesão e disse que ainda tem muito a evoluir.

“Estou com dificuldades na mudança de direção da esquerda para a direita, especialmente da curva 5 para a 6 e da curva 12 para a 13. Os pontos de freada da curva 9 e da curva 12 também são difíceis. Felizmente são apenas algumas curvas para a esquerda, nas curvas para a direita eu me sinto completamente igual, normal. Mas, por outro lado, espero ser melhor do que o que estou agora. Estou pilotando, mas ainda tenho muito trabalho a fazer, muito trabalho, porque ainda não tenho força”, avaliou.

Mesmo assim, o pentacampeão se mostrou feliz em poder pilotar. “Paramos cedo hoje, mas de qualquer maneira ainda restam dois dias e amanhã veremos se eu me levanto melhor ou pior. Mas basicamente o sentimento é bom por estar de volta na moto”, completou.

O segundo colocado foi Álex Rins, da Suzuki, com meio décimo de vantagem para o terceiro classificado, Maverick Viñales, da Yamaha. Tito Rabat, da Avintia Ducati, e Danilo Petrucci, da Ducati, completaram o top-5.

Valentino Rossi terminou o primeiro dia na sexta colocação, logo à frente da Takaaki Nakagami, da Honda, e de Andrea Dovizioso, da Dacati.