Minas e Praia Clube perdem na estreia do Mundial de Clubes de vôlei feminino

O Itambé/Minas e o Dentil/Praia Clube decepcionaram na primeira apresentação no Campeonato Mundial de Clubes de vôlei feminino. Na madrugada desta terça-feira, as meninas de Belo Horizonte foram superadas pelo Guangdong Evergrande, time da casa, por 3 sets a 1 (parciais de 25/22, 28/26, 23/25 e 25/22). Já a equipe de Uberlândia caiu diante do Vakifbank, da Turquia, que conta com a brasileira Gabi no elenco, por 3 sets a 0 (27/25, 25/20 e 25/20).

Agora, as agremiações brasileiras precisam vencer para seguir com esperanças de alcançar o topo da competição. O Minas enfrentará na sequência dois rivais europeus. Nesta quarta-feira, o adversário será o Eczacibasi, da Turquia. No dia seguinte, o confronto será contra Imoco Conegliano, da Itália.

O Praia Clube, por sua vez, enfrentará o Tianjin Bohai, da China, na quinta-feira. No outro dia, o desafio será contra o Novara, da Itália. Apenas os dois melhores de cada grupo seguem para as semifinais.

Veja a tabela dos times brasileiros no Mundial:

03.12 (TERÇA-FEIRA) – Dentil/Praia Clube (MG) 0 x 3 VakifBank (Turquia), às 3h (Horário de Brasília) (25/27, 20/25 e 20/25)

03.12 (TERÇA-FEIRA) – Itambé/Minas (MG) 1 x 3 Guangdong Evergrande (China), às 6h (Horário de Brasília) (22/25, 26/28, 25/23 e 22/25)

04.12 (QUARTA-FEIRA) – Itambé/Minas (MG) x Eczacibasi (Turquia), às 6h (Horário de Brasília)

05.12 (QUINTA-FEIRA) – Dentil/Praia Clube (MG) x Tianjin Bohai (China), às 9h (Horário de Brasília)

05.12 (QUINTA-FEIRA) – Itambé/Minas (MG) x Imoco Conegliano (Itália), às 23h (Horário de Brasília)

06.12 (SEXTA-FEIRA) – Dentil/Praia Clube (MG) x Novara (Itália), às 3h (Horário de Brasília)