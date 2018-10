Itália, Sérvia, Holanda e China estão nas semifinais do Mundial

Na manhã desta segunda-feira, foram definidos os quatro semifinalistas do Mundial de vôlei feminino. Os Estados Unidos, atuais campeões, ficaram pelo caminho, enquanto Itália, Sérvia, Holanda e China carimbaram suas vagas. O Brasil, com, sua pior participação desde 2002, foi eliminado ainda na segunda fase.

No primeiro jogo do dia, a Holanda conseguiu uma grande virada sobre os Estados Unidos, e eliminou as norte-americanas com parciais de 30-32, 15-25, 25-22, 25-15 e 15-9. O destaque da partida ficou por conta da oposto Lonneke Sloetjes, que marcou 38 pontos. Três deles foram no bloqueio, três no saque e os outros 32 no ataque, em 69 bolas recebidas.

Além da eliminação das norte-americanas, a vitória das holandesas significou também a classificação das chinesas. Nesta terça-feira, as duas equipes já garantidas nas semifinais ainda se enfrentam, em duelo que vale o primeiro lugar do grupo.

No outro jogo do dia, a invicta Itália venceu o Japão no tie-break, com parciais de 25-20, 22-25, 25-21, 19-25 e 15-13. Até aqui, neste Mundial, as italianas não haviam jogado nenhum tie-break, e o destaque da equipe foi a oposto Egonu, com 36 pontos anotados, dois bloqueios e mais 34 em 58 bolas recebidas.

Assim como aconteceu com a Holanda, a vitória italiana significou também a classificação da Sérvia. Nesta terça-feira, as duas fortes equipes se enfrentam, no duelo que vale o primeiro lugar do grupo e que definirá quais serão os confrontos das semifinais.