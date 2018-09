Brasil vence Sérvia e avança à final do Mundial de vôlei

Na tarde deste sábado, o Brasil enfrentou a Sérvia pela semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino, em Turim, na Itália, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/22. Sem dificuldades, a Seleção Brasileira derrotou os sérvios e cravou uma vaga na grande decisão do torneio.

Esta será a quinta decisão seguida dos brasileiros na competição. Até o momento foram três títulos e apenas uma derrota, na final de 2014.

No início do primeiro set, a Seleção dominou e conseguiu abrir uma vantagem de cinco pontos, 16/11. Depois de parada técnica, os sérvios voltaram melhor e conseguiram diminuir a diferença para apenas um ponto. Mesmo assim, o Brasil conseguiu se recuperar e fechou o set inicial em 25/22.

Os comandados de Renan Dal Zotto mantiveram o bom desempenho no segundo set. Sem grandes dificuldades, o Brasil conseguiu a vitória por 25/21.

Já no último set, a Sérvia voltou muito melhor e largou na frente, por 9/6. A Seleção Brasileira reagiu, conseguiu chegar ao empate e virou a partida. Na sequência, o Brasil não perdeu mais a dianteira e venceu por 25/22, para selar a classificação para a grande decisão do Mundial.

Agora, a Seleção espera o vencedor da partida entre EUA e Polônia, que se enfrentam neste sábado, às 16h15 (de Brasília), para saber o adversário da final.