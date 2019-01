Sem credencial, astro Federer é barrado na entrada do vestiário

Um dos maiores tenistas de todos os tempos, o suíço Roger Federer viveu uma situação inusitada durante a disputa do Aberto da Austrália. Sem a credencial de jogador, o astro suíço foi barrado ao tentar entrar no vestiário do primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne.

O vídeo do episódio mostra Federer caminhando calmamente no rumo do vestiário, quando é interpelado pelo responsável por controlar o acesso. Sem a credencial obrigatória, ele precisa esperar alguns instantes até a chegada de membros de sua equipe com o documento.

Algoz do norte-americano Taylor Fritz na terceira rodada do Aberto da Austrália, Roger Federer, cabeça de chave número 3, se prepara para enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, 14º favorito. O astro suíço tenta conquistar o Grand Slam pela sétima vez na carreira, já que venceu em 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018.