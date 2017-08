Kyrgios aproveita cansaço de Nadal, bate espanhol e vai à semi

Rafael Nadal não resistiu ao cansaço nesta sexta-feira. Tendo de atuar duas vezes em um mesmo dia após ter o seu jogo de quinta-feira adiado, o Toro Miura acabou superado para o australiano Nick Kyrgios por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em duelo que valia vaga para a semifinal do Masters 1000 de Cincinnati.

Nadal, que se tornará o novo número um do mundo com a campanha em Cincinnati, já havia entrado em quadra nesta tarde, contra o compatriota Adrian Ramos, que foi derrotado por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7 a 1) e 6/2.

Nick Kyrgios, que não tem nada a ver com isso, aproveitou a maratona do adversário para, com uma postura bastante agressiva e confiante, superar o atual campeão de Roland Garros. Quebrando o saque de Nadal nos dois primeiros serviços do espanhol, o australiano abriu 4 a 0 e daí em diante precisou apenas confirmar seus saques para abrir 1 a 0.

Já no segundo set Rafael Nadal procurou errar menos. Mais cauteloso, até conseguiu permanecer em igualdade com Kyrgios, porém, o australiano não desperdiçou seu primeiro breakpoint na parcial para novamente ficar em vantagem. Nadal ainda tentou uma arranjar uma quebra para forçar o tie-break e um possível terceiro set, conseguiu. Porém, ele não contava com Kyrgios persistente o suficiente para devolver a quebra logo em seguida e sacar para a classificação à semifinal em Cincinnati.

Nick Kyrgios agora terá pela frente outro espanhol, David Ferrer, que superou o promissor Dominic Thiem por 2 sets a 0, duplo 6/3. Do outro lado da chave, John Isner e Grigor Dimitrov disputam uma vaga para a decisão.