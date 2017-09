Chuva adia jogo de duplas de Brasil x Japão na Copa Davis

A vida da equipe brasileira da Copa Davis no Japão não está nada fácil. Após os asiáticos abrirem 2 a 0 no confronto, com as derrotas de Guilherme Clezar e Thiago Monteiro, o jogo de duplas foi adiado por conta do mau tempo na cidade de Osaka.

A partida de duplas entre os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares e os japoneses Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama tinha início marcado para as 23 horas (de Brasília) desta sexta. Contudo, como a quadra é externa e sem cobertura, a forte chuva que caiu em Osaka impediu que o confronto fosse realizado.

A organização adiou o duelo para as 23 horas (de Brasília) deste sábado, mas a situação não é nada animadora. O clima na cidade japonesa ainda pode piorar, já que há ameaça de um tufão passar pela região de Osaka. O Brasil precisa da vitória de Melo e Soares para seguir com chances de chegar ao Grupo Mundial da Copa Davis.

Em rede social, Marcelo Melo também comentou sobre a situação complicada do clima na cidade japonesa, e torce para que a programação não seja ainda mais prejudicada.