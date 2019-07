Bia Haddad vence na estreia e avança em Wimbledon

A tenista brasileira número 1 do Brasil Bia Haddad fez sua estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, na manhã desta terça-feira e venceu a espanhola Garbiñe Muguruza, cabeça de chave 26 e campeã em 2017, por 2 sets a 0, em parciais de 6/4 e 6/4.

Este foi o segundo confronto entre as duas, agora com uma vitória para cada lado, ambas por dois sets diretos (anteriormente, Muguruza havia vencido em Cincinnati, em 2017). Bia Haddad, 121º do mundo no ranking da WTA, passou pelo qualifying ao derrotar a sérvia Olga Danilovic e, agora, a primeira rodada pela espanhola Garbiñe Muguruza. Ela enfrentará a esperança local, Harriet Dart.

Mais cedo, a número 1 do mundo Ashleigh Barty superou a chinesa Saisai Zheng com parciais de 6/4 e 6/2 e agora enfrenta a belga Alison van Uytvanck, que derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 6/4, 4/6 e 6/2.

Também foi vitoriosa e atual campeã Angelique Kerber, que passou pela compatriota Tatjana Maria em um jogo estranho, sem muita qualidade. As parciais ficaram em 6/4 e 6/3 e ela terá pela frente a norte-americana Lauren Davis, que passou pela ucraniana Kateryna Kozlova. Barty e Kerber podem se encontrar nas quartas de final.

O jogo – A brasileira começou muito mal em Wimbledon, marcando apenas um ponto e levando a quebra já no primeiro game do jogo. Muguruza abriu 2/0 no set com autoridade, mas, passado o nervosismo, Bia Haddad conseguiu se impor e empatou em 3/3, para, depois, virar em cima da espanhola e garantir a parcial de 6/4 no primeiro set.

No segundo set, páreo mais duro para ambos os lados. Concentrada, a brasileira esteve à frente em todo o jogo, com a espanhola buscando games de empate. Bia pressionou, chegou ao 30/40, com dupla falta de Muguruza, com vitória da brasileira na estreia.