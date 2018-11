Bia Haddad perde para jovem americana e fica com o vice no ITF de Tyler

Neste domingo, Bia Haddad teve a chance de conquistar o título do ITF de Tyler e fechar uma semana de superação, após ficar um bom tempo fora das quadras por conta dos problemas físicos. No entanto, a tenista brasileira foi derrotada na grande decisão para a jovem prodígio americana Whitney Osuigwe, de apenas 16 anos, por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/4.

Apesar da derrota para uma tenista seis anos mais jovem do que ela, Bia tem muito a comemorar pela semana. Com o vice-campeonato, a atleta do Brasil ganhará pontos importantes e subirá 52 posições no ranking da WTA, retornando ao top-200 e começando a semana como 190 do mundo.

No confronto deste domingo, a brasileira teve muita dificuldade para se impor e travar a estratégia de Osuigwe, que estava muito firme no fundo de quadra e dava pouco tempo para a adversária. Além disso, o saque foi um grande problema para Bia, que só no primeiro set foi quebrada em três oportunidades.

Pelo lado da vencedora, o momento é de muita euforia, já que Osuigwe conquista um título profissional mesmo com idade para atuar por mais um bom tempo como junior. Aliás, os resultados nesta categoria são muito positivos, chegando nas quartas de final de Wimbledon e sendo campeã de Roland Garros. A americana começou a semana como número 309 e subirá bastante já na próxima semana.