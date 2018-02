Bellucci vence o primeiro set, leva a virada e é eliminado em Buenos Aires

Nesta quarta-feira, Thomaz Bellucci deu adeus ao ATP 250 de Buenos Aires. O tenista brasileiro perdeu para o argentino Diego Schwartzman de virada por 2 sets a 1, com parciais de, 3/6, 6/2 e 6/2 nas oitavas de final.

O tenista paulista começou bem a partida, conseguindo uma quebra e abrindo 3 a 1. Apesar do argentino ter empatado em 3 a 3, o número 137 do mundo conseguiu mais duas quebras para fechar a primeira parcial em 6/3.

O segundo set não começou bem para Bellucci, que perdeu o seu serviço e viu Schwartzman abrir 2 a 0. Sempre confirmando o seu saque, o tenista da casa precisou de quatro set points para fazer 6/2 e empatar o confronto.

No último set, o argentino começou confirmando os seus três saques e conseguindo uma quebra, o que permitiu o placar ficar me 4 a 1. Após perder um break-point, Schwartzman fechou o jogo com um 6/2 depois de dois match points no serviço de Bellucci.

Schwartzman irá enfrentar o esloveno Alijaz Bedene nas quartas de final. O número 51 bateu o cabeça de chave 3, Albert Ramos-Vinolas, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1, nas oitavas.