Rafaela Silva se queixa de preconceito em abordagem policial

A judoca Rafaela Silva foi às redes sociais reclamar do preconceito racial sofrido nesta quinta-feira, durante o seu retorno ao Rio de Janeiro, cidade onde reside. Atual campeã olímpica dos pesos-leve (até 57kg), ela foi abordada por uma viatura quando voltava para casa de táxi e se indignou com a maneira que acabou sendo questionada pelos policiais.

Segundo Rafaela Silva, os agentes também questionaram o taxista, querendo saber aonde ele havia buscado a judoca e para onde estaria levando-a. Ao serem notificados de que a judoca tinha acabado de sair do aeroporto, os policiais teriam dito: “Achei que tinha pego na favela”.

Chegando hoje no Rio de Janeiro, peguei um táxi pra chegar em casa! No meio da av Brasil um carro da polícia passar ao lado do táxi onde estou e os policiais não estava com uma cara muita simpática, até então ok

— Rafaela Silva (@Rafaelasilvaa) February 22, 2018