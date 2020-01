Astro do basquete, Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

O mundo do esporte lamenta uma perda de grande peso. Um dos maiores da história do basquete, Kobe Bryant morreu neste domingo aos 41 anos, em uma queda de helicóptero em Calabasas, na Califórnia.

A polícia de Los Angeles confirmou o acidente com cinco vítimas fatais. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram as pessoas envolvidas.

Kobe Bryant marcou história com a camisa do Los Angeles Lakers por 20 temporadas. Foi campeão NBA em cinco oportunidades: 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010. Pela seleção norte-americana, ganhou a medalha de ouro olímpica duas vezes, em 2008 e 2012.

Na NBA, Kobe Bryant é o quarto maior cestinha da história, com 33.643 pontos. Ele foi ultrapassado justamente neste sábado por LeBron James, que se tornou o terceiro da lista.