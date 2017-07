Brasil fica fora do Mundial no revezamento 4x100m

O Mundial de Londres, no próximo mês, na Inglaterra, não terá o Brasil competindo no revezamento 4×100 masculino. Isso porque os atletas Luca Santos, Gabriel Oliveira, Derick Silva e Felipe Bardi dos Santos não atingiram, neste sábado, o índice exigido pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf). Marcando 39s98, eles ficaram com o quarto lugar da prova, disputada em Trujillo, no Peru, pelo Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo. Esta era a última chance do país garantir vaga na mundial, já que o prazo para a classificação se encerra neste domingo.

A equipe foi improvisada para a disputa. Paulo André de Oliveira, o principal velocista do grupo, sofreu lesão durante as semifinais dos 200m e ficou fora das provas.

Os Estados Unidos venceram com a marca de 39s33. O pódio foi completado com a equipe jamaicana, que realizou o percurso em 39s74, e com grupo de Trinidad & Tobago (39s90).

Apesar da derrota, três integrantes da Seleção Brasileira da categoria subiram ao pódio. Derick garantiu bronze nos 200m, com 20s77. Nesta sexta-feira, Paulo André Camilo de Oliveira e Felipe Bardi conquistaram, respectivamente, prata e bronze nos 100m. Paulo marcou 10s46 e Felipe fez 10s47.