O entrosamento é um fator fundamental para a defesa atuar com eficiência em um time de futebol. Por isso, os jogadores do miolo de zaga precisam se completar. A partir de agora, escolha o quarto integrante do sistema defensivo na seleção do futebol paulista do século 21.

Qual é o melhor quarto zagueiro do futebol paulista no século 21? Alex Gustavo Gómez Miranda William Resultados Votar