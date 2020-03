Vídeo mostra Ronaldinho Gaúcho jogando futevôlei em prisão paraguaia

Neste domingo, um vídeo no qual Ronaldinho Gaúcho aparece jogando futevôlei no presídio em que está preso passou a circular na internet. O ex-jogador está acompanhado de três pessoas não identificadas, em uma quadra de areia.

Ronaldinho jogando futevolei na prisão. Esse é o tuíte pic.twitter.com/mND2eRrcqj — Júnior Maicá (@JuniorMaica) March 29, 2020

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis estão presos desde o dia 4 de março, na Agrupación Especializada, em Assunción. Os brasileiros estão detidos por conta do uso de passaportes adulterados ao entrarem no Paraguai, aguardando o desenrolar da investigação realizada pela polícia do país.

Por conta do isolamento social imposto no Paraguai, Ronaldinho pode apenas entrar em contato com seus advogados, que aguardam a divulgação de um relatório feito por investigadores paraguaios após a análise dos aparelhos celulares do ex-jogador e de seu irmão.