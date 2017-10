Valentim elogia defesa e explica melhora do Palmeiras no 2º tempo

O torcedor do Palmeiras não poderia estar mais feliz com o triunfo deste domingo sobre o Grêmio, em Porto Alegre. No entanto, uma análise fria da partida mostra a diferença no nível de atuação da equipe entre o primeiro e o segundo tempo, algo que foi abordado por Alberto Valentim em sua entrevista coletiva após o jogo.

“Jogamos contra o segundo colocado, na casa do adversário. Já sabíamos que seria difícil. O primeiro tempo foi muito equilibrado, não estávamos conseguindo jogar, não estávamos achando espaço no campo defensivo deles. Fizemos alguns ajustes no intervalo para que isso acontecesse e pudéssemos criar ocasiões de gol. Na fase defensiva, eu gostei muito do nosso time, muito bem organizado. Às vezes uso o termo ‘sofrer’ para o jogadores. Durante a partida, você vai sofrer pressão do adversário, talvez você não consiga sair para o campo ofensivo, e terá que suportar um pouquinho se defendendo bem. E nós fizemos isso bem”, disse o treinador.

Apesar de Borja e Keno se mostrarem participativos na primeira etapa, Palmeiras e Grêmio fizeram um primeiro tempo com muita marcação e pouca inspiração das equipes. Na etapa final, porém, o Verdão dominou completamente o adversário e fez três gols antes dos 20 minutos, com Dudu, duas vezes, e Moisés.

“Nós temos que lembrar que jogamos na quinta-feira (contra a Ponte Preta), então tínhamos um desgaste físico. Por isso, nossa ideia era ficar o maior tempo possível com a posse de bola. Lógico que para fazer gols, mas também para que nos desgastássemos menos. Quando você tem um time com vários jogadores que não estão jogando sempre (caso do Grêmio), a tendência é que eles sintam a falta de ritmo”, completou Valentim.

O desempenho do Verdão sob o comando do treinador interino é quase impecável. São três vitórias nas três partidas que disputou, sendo oito gols marcados e apenas dois sofridos. Contra o Cruzeiro, em duelo na segunda-feira, dia 30, no Palestra Itália, Valentim espera ainda mais dificuldade para o Palmeiras.

“Somamos mais três pontos, agora temos o Cruzeiro, outro time que está em cima na tabela. Vai ser mais difícil do que contra o Grêmio”, disse o treinador, que minimizou a distância de apenas seis pontos para o líder Corinthians, que atua nesta segunda-feira, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. “O Corinthians está com um jogo a menos. O que nos enche de alegria e de satisfação é que hoje ocupamos a segunda colocação”.