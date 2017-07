Corinthians descansa titulares e relaciona 19 para encarar o Patriotas

O técnico Fábio Carille decidiu dar um descanso para o meia Rodriguinho e o atacante Romero, que nem se quer ficaram no banco de reservas para a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Patriotas, pela volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Além deles, o lateral direito Fagner e o centroavante Jô, que estão na relação, ficam no banco como opção para o treinador e também recebem uma “folga”.

As novidades ficam por conta do lateral direito Léo Príncipe, que pode fazer sua terceira partida na competição, dos meias Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, substitutos de Rodriguinho e Jadson, respectivamente, além de Clayton e Kazim, que fecham o ataque ocupando as vagas de Romero e Jô.

Devido ao menor número de relacionados possível com relação ao Campeonato Brasileiro, quando 12 atletas podem ficar no banco, o treinador teve cortar nomes como o volante Fellipe Bastos, o experiente meia Danilo e os jovens Mantuan, Carlinhos e Rodrigo Figueiredo. Clayson, que já atuou no torneio pela Ponte Preta, não pode defender o Timão.

Confira os 19 jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Volantes: Camacho, Gabriel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Pedrinho

Atacantes: Clayton, Jô e Kazim