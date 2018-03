Sem lesão, Jadson tenta aguentar ritmo do treino para voltar

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O meia Jadson não tem contusão que o afaste dos gramados, mas também não consegue dar ao departamento médico do clube a segurança para ser titular da equipe. Fora com dores no músculo coxa direita, ele tenta aguentar o ritmo dos treinos no CT Joaquim Grava para mostrar que pode ser uma opção na busca pela virada nas quartas de final do Paulista, quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio de Itaquera.

Colocado como uma “inflamação” pelo próprio atleta, o problema muscular é um incômodo que impede o camisa 10 de se manter no gramado durante toda a atividade desde o sábado, dia 10. Fora frente ao Botafogo-SP e ao Lara, ele chegou a nutrir expectativa de atuar diante do Bragantino, no domingo, mas deixou claro que só o fará quando estiver se sentindo totalmente recuperado do problema.

“Acho que é importante estar bem fisicamente, bem em todos os sentidos, porque às vezes você vai para o jogo um pouco no sacrifício e a cobrança é a mesma de estar 100%, então prefiro estar recuperado e bem para chegar bem no jogo”, explicou o jogador, que ainda lida com uma íngua na virilha. Este problema, porém, não é visto como impeditivo pelo departamento médico.

Dessa forma, a expectativa fica para a possível participação de Jadson nos treinamentos desta segunda, terça e quarta, os três de preparação da equipe para o duelo da volta. Caso mostre mais confiança e aguente toda a carga determinada pela comissão, ele certamente estará na equipe para reverter a vantagem bragantina. “Ele está entregue ao departamento médico. Vamos esperar”, sintetizou Carille.