São Paulo vence Botafogo e Santos é goleado pelo Atlético-MG no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo visitou o Botafogo e venceu com facilidade por 4 a 1. Galeano, Fabinho (duas vezes), e Morato marcaram os gols do triunfo. O último é alvo de interesse do Benfica, porém o time do Morumbi recusou as propostas feitas pelo zagueiro até o momento. Com a vitória, o Tricolor chegou à oitava colocação, com 17 pontos somados.

O Santos também entrou em campo e não teve uma tarde feliz. O Peixe visitou o Atlético-MG e foi goleado por 4 a 0. Os gols da equipe mineira foram marcados por Marquinhos, Guilherme Castilho, Bruno Silva e Matheus. Com o resultado, o Alvinegro estacionou na 15ª posição, com dez pontos.

O Corinthians jogou em casa nesta quarta-feira e foi derrotado pelo Sport, por 2 a 1. João Felipe fez o único do Timão, enquanto Pablo e Mikael marcaram para os pernambucanos. Dessa forma, o time do Parque São Jorge permaneceu na terceira colocação, com 25 pontos.

Por fim, o Palmeiras derrotou a Ponte Preta por 2 a 1. Jogando em casa, Angulo e Alanzinho marcaram para o Verdão, enquanto Tavison fez para os campineiros. O Alviverde assumiu a liderança, chegando a 29 pontos ultrapassando o Flamengo.