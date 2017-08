São Paulo amanhece com CT pichado: “A paciência acaba”

A quarta-feira do São Paulo amanheceu agitada. Com uma sequência de resultados não satisfatórios e o amargor da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Tricolor teve a fachada do CT da Barra Funda pichada durante esta madrugada. Tendo sido exaltada por lotar o Morumbi e atingir recordes de público, membros da torcida são-paulina, ainda não identificados, manifestaram-se desta forma.

Leia mais:

São Paulo se reapresenta com dúvida na zaga e sequência dura na mira

A frase já foi apagada pelos funcionários do clube, mas alguns registros foram encontrados quanto ao conteúdo exposto: “Nós apoiamos, mas a paciência acaba”, escreveram na parede externa do Centro de Treinamento. Viaturas de polícia compareceram no local, dispostas a investigarem e buscarem imagens das câmeras de segurança da região.

A relação entre a frase e o atual momento do São Paulo diz respeito ao que foi feito pela torcida tricolor nas últimas ocasiões. Além de lotar a casa são-paulina, os torcedores também conseguiram quebrar alguns recordes de público da competição nacional. Ao mesmo tempo que o São Paulo tem sido criticado pelo desempenho do elenco e aparece na vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.

O próximo desafio do time paulista será apenas daqui duas semanas, no dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta. As equipes se enfrentarão no sábado, no Morumbi.