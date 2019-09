Santos é goleado pelo Athletico-PR no Campeonato Brasileiro sub-20

Nesta quinta-feira (12), o Santos visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, e saiu goleado pelo placar de 5 a 1. Com três gols sofridos no primeiro tempo, o Peixe chegou a seis jogos sem saber o que é vencer. Jajá, Brener, Jaderson, Mingotti e Victor Altair balançaram as redes para o Furacão, enquanto Caio Motta descontou para o Alvinegro Praiano.

A equipe rubro-negra começou avassaladora, abrindo o marcador logo aos quatro minutos. Jajá recebeu belo passe em profundidade, entrou na área e tocou na saída do goleiro santista. Sete minutos depois, Brener recebeu na entrada da área e arriscou o chute, que desviou na defesa adversária antes de entrar. E aos 17, Jaderson aproveitou cruzamento para completar de cabeça e levar o 3 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, aos 10 minutos, Wesley Santos cruzou na área após cobrança curta de escanteio e Caio Motta descontou de cabeça para o Santos. Contudo, aos 31, Cleiton saiu do gol para evitar o tento de João Pedro, mas a bola acabou ficando com Mingotti, que finalizou de cobertura para ampliar. Para completar, o ataque atleticano fez grande jogada aos 42 minutos e Victor Altair apareceu na cara do gol, livre para empurrar para as redes e fechar a goleada.

Com o resultado, o Santos estagnou nos 11 pontos e ocupa a 18ª colocação no Brasileirão. O Athletico-PR, por sua vez, chega a 19 pontos conquistados e sobe para a nona posição.