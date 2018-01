Santos confia em observador e insiste por meia argentino

O Santos está otimista pela contratação de Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. O Peixe deseja concluir a negociação até o fim desse mês. As conversas já se arrastam há algumas semanas.

Zelarayán não é muito conhecido no futebol brasileiro, mas o meia está no radar de Ricardo Crivelli, o Lica, há alguns anos. O observador técnico foi contratado neste ano pelo presidente eleito José Carlos Peres.

Lica indicou o argentino ao alvinegro. Ele assistiu a alguns jogos in loco do atleta e acredita que ele tem o “DNA do Santos”. Em 2015, por exemplo, ele foi eleito melhor jogador do Campeonato Argentino, quando atuava pelo Belgrano. Mais de 100 jornalistas participaram da votação.

De acordo com o relatório de Lica, Zelarayán é um meia armador, organizador de jogo, mas com facilidade para fazer gols. Agudo, ele entra na área adversária e finaliza bem.

O presidente Peres não priorizava contratar um jogador estrangeiro, preocupado com a adaptação, que poderia demorar. O dirigente, porém, confia no “olho clínico” de Lica. Foi ele quem aprovou Gabigol na base e indicou as contratações de Danilo e Alex Sandro, que hoje estão no Manchester City, da Inglaterra, e Juventus, da Itália, respectivamente.

Moldes da negociação

O Santos oferece ao Tigres um valor pelo empréstimo até o fim de 2018, com preço estipulado para compra em definitivo. Os mexicanos, antes irredutíveis, agora já admitem a negociação, conduzida pelo executivo de futebol Gustavo Vieira.

Um dos trunfos do Peixe é o fim da janela de negociações na Argentina. River Plate, Boca Juniors e Racing tinham interesse no meia. Agora, eles não estão mais na disputa. Se não pintar nenhuma proposta do futebol europeu, a Vila Belmiro é o provável destino.

Zelarayán não tem sido utilizado pelo Tigres. No último final de semana, ele atuou pela equipe sub-20.