Santos anuncia chegada de dois garotos para a base

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a chegada de dois jogadores para a categoria de base. Trata-se do zagueiro Gustavo e do lateral-direito Pedro, que estavam no São Bernardo e Novorizontino, respectivamente. Ambos irão integrar a equipe sub-20 do Peixe.

“Desde pequeno sempre sonhei em vestir essa camisa. Agora é agarrar essa grande chance e retribuir a confiança. Vou me dedicar muito nos treinos e jogos, mostrar meu potencial e buscar o caminho para o profissional”, declarou Gustavo, 18 anos.

Pedro, que ainda era da base do Tigre, fechou contrato de formação. “É uma alegria imensa vestir a camisa do Santos FC. Ela tem muita história e é uma honra. A torcida pode esperar um batalhador dentro de campo e com o objetivo de crescer muito aqui dentro”, comentou o jovem de 17 anos.