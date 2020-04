Ronaldinho quebra silêncio e fala sobre prisão: “Foi um duro golpe”

Preso no Paraguai há quase dois meses pela utilização de documentos falsos, Ronaldinho Gaúcho falou pela primeira vez sobre sua situação. O ex-jogador de futebol concedeu entrevista ao jornal local ABC Color, abordando a reclusão em uma cadeia em Assunção e a mudança para a prisão domiciliar em um hotel, que ele e seu irmão Roberto de Assis cumprem desde o dia 7 de abril.

Ronaldinho explicou o motivo dele e seu irmão viajarem ao Paraguai e se disse abalado com a situação: “Tudo o que fazemos é a partir de contratos gerenciados por meu irmão, que é meu representante. Nesse caso, participamos do lançamento de um cassino online, conforme especificado no contrato, e do lançamento do livro ‘Craque da Vida’, organizado com uma empresa no Brasil que tem o direito de explorar o livro no Paraguai”.

“Foi um duro golpe. Nunca imaginei que passaria por uma situação dessas. Durante toda a minha vida, busquei atingir o mais alto nível profissional e trazer alegria às pessoas com o meu futebol”, completou o ex-jogador.

Os irmãos foram detidos no dia 4 de março por conta da utilização de documentos falsos. De acordo com Ronaldinho, a alegação da polícia foi uma surpresa: “Ficamos surpresos ao saber que os documentos não eram originais. Desde então, nossa intenção tem sido colaborar com a Justiça para esclarecer o fato, como temos feito desde o início. Desde esse momento até hoje, explicamos tudo e facilitamos tudo o que a Justiça solicitou de nós”.

Atualmente, Roberto de Assis e Ronaldinho Gaúcho cumprem prisão domiciliar em um hotel em Assunção. No entanto, os brasileiros passaram cerca de um mês em um presídio, onde o ex-jogador da Seleção Brasileira interagiu com outros detentos e se tornou uma atração.

“Todas as pessoas me receberam com bondade. Jogar futebol, dar autógrafos, estar em fotos, tudo isso faz parte da minha vida, não tenho motivos para parar de fazê-lo, muito mais com pessoas que estão passando por um momento difícil como eu estava”, concluiu Ronaldinho.

