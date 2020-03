Ronaldinho Gaúcho completa 40 anos envolvido em polêmicas

Ronaldinho Gaúcho completa 40 anos de idade neste sábado. No momento, o ex-jogador vive uma fase conturbada, preso no Paraguai após entrar no país com documentos falsos. Ainda assim, suas passagens por clubes como Barcelona, PSG, Milan, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG o credenciam como um nome importante da história do futebol, e diversos fãs têm se manifestado nas redes sociais.

Além de torcedores, os perfis oficiais de Milan e Atlético-MG nas redes sociais parabenizaram Ronaldinho. A publicação do Galo relembrou os feitos do craque em sua carreira: “Campeão da Libertadores (2013), Recopa (2014) e Mineiro (2013), R10 jogou pelo Atlético de 2012 a 2014 e conquistou diversos prêmios individuais, como melhor jogador da Libertadores 2013, Bola de Ouro Placar e Craque da Galera do Brasileirão 2012, e Rei da América 2013. Em 88 jogos com o manto alvinegro, o craque marcou 28 gols”.

O ex-jogador e seu irmão Assis foram detidos com passaportes falsos no dia 6 de fevereiro, no Paraguai. Desde então, ambos seguem em um presídio de segurança máxima em Assunção.

A defesa dos irmãos já chegou a pedir prisão domiciliar. No entanto, a solicitação foi negada pela Justiça, que alegou haver risco de fuga. Tanto Ronaldinho quanto Assis seguem sendo investigados por este e outros crimes.

Dentro de campo, Ronaldinho ganhou destaque mundial, principalmente, após sua passagem pelo Barcelona, que o rendeu o status de um dos principais ídolos da história do clube.

