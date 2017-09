Romário comemora aniversário do América-RJ nas redes sociais

Por meio de suas redes sociais, o “baixinho” Romário deu os parabéns para o América, do Rio de Janeiro, que completa 113 anos de existência nesta segunda-feira.

O ex-atacante, além de ressaltar que o Mecão é seu time do coração, também homenageou seu pai, Edevair de Souza Faria, falecido em maio de 2008, que aparece com uma camisa do clube na postagem de Romário.

“Meu time de coração completa 113 anos! Parabéns a todos os torcedores, jogadores e equipe técnica que fizeram parte dessa história”, escreveu.

Em toda sua carreira, Romário marcou 1002 gols e se consagrou como quarto maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 55 tentos, além de ser eleito pela FIFA como melhor jogador do mundo em 1994, ano em que foi protagonista da conquista do tetracampeonato mundial do Brasil.