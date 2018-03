Rodriguinho volta e Carille aposta no time do Derby para encarar o Santos

O técnico Fábio Carille confirmou na manhã deste sábado o time titular para a partida de domingo, às 17h (de Brasília), contra o Santos, no estádio do Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Sem mudanças por causa da desgastante viagem para a Colômbia, da qual o elenco só retornou na madrugada de sexta-feira, o treinador só confirmou o retorno do meia Rodriguinho, que estava suspenso do embate frente ao Millonarios-COL.

Contando com o armador, destaque do Derby, o comandante resolveu manter justamente os 11 titulares da vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Palmeiras, no estádio de Itaquera. O Timão vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson.

Em trabalho rápido, Carille fechou a atividade quase inteira para a imprensa, mas deixou os jornalistas entrarem nos dez minutos finais, revelando o que tinha em mente para o clássico. Enquanto os reservas realizavam um treino técnico em campo reduzido, os titulares ficaram trabalhando bolas paradas no último campo do CT Joaquim Grava, em frente ao hotel.

A manutenção de todos os titulares foi uma escolha pensada pela comissão técnica após constatar-se que houve boa recuperação depois do empate sem gols em Bogotá. Um descanso para os atletas, porém, ainda é visto como provável pela comissão, que deve realizá-lo no duelo de quarta-feira, contra o Mirassol, em Itaquera. O que impede a certeza sobre o assunto é justamente o desempenho errante antes do Derby, com apenas um ponto conquistado em três jogos, que impediu a criação de uma “gordura”.

Hoje dois pontos à frente do segundo colocado Ituano na liderança do Grupo A e quatro acima do Bragantino, quarto, o Timão pode ver sua situação complicar caso não some ao menos três pontos nos próximos dois jogos. Além de Santos e Mirassol, o time encerra sua participação na primeira fase do Estadual contra o Botafogo-SP, no dia 11, em Ribeirão Preto.