Rodriguinho admite sentir falta de centroavante e cobra atenção

O meia Rodriguinho não está mais à vontade no novo esquema tático adotado pelo técnico Fábio Carille. Para ele, a ausência de um centroavante foi um dos problemas enfrentados pelo Corinthians na derrota por 3 a 2 para o Bragantino, no domingo, no Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Isso causa certa dificuldade para mim. Mas, como nos outros jogos deu muito certo, a gente manteve. Agora, precisando reverter um resultado, não sei qual será a alternativa que o Carille encontrará”, comentou Rodriguinho, ao SporTV, nesta segunda-feira.

O meia ainda salientou que tem liberdade para conversar com o seu comandante sobre a estratégia escolhida para cada partida. Diante das câmeras, Rodriguinho lembrou que o sistema sem um atacante de referência foi bem-sucedido no clássico contra o Palmeiras, mas menos eficiente contra equipes mais defensivas, como o Bragantino.

“Não é novidade para ninguém que, quando pegamos duas linhas bem postadas atrás, temos dificuldades. E, no ano passado, ainda tínhamos o Jô”, voltou a lamentar o armador. Recentemente, Rodriguinho disse que procura se inspirar no antigo companheiro, vendido ao japonês Nagoya Grampus, para atuar mais próximo do gol. Ponderou também, porém, que não tem o mesmo porte físico para executar jogadas de pivô e sente-se mais cômodo quando carrega a bola de trás, de frente para os zagueiros.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Abrir mão de atuar com um centroavante foi a solução encontrada por Carille para suprir a maior carência do seu elenco em 2018. O técnico iniciou a temporada com Kazim como titular da posição, mas o inglês naturalizado turco caiu em descrédito. Júnior Dutra chegou a ser improvisado na função e também não agradou.

Seja como for, com ou sem um centroavante, Rodriguinho reconhece que o Corinthians deveria ter atuado melhor diante do Bragantino. “A gente precisa ter mais atenção. Entramos muito desligados no jogo. Faltou um pouquinho da nossa força, da nossa vontade. Vamos entrar com o sinal de alerta ligado para não dar mole”, cobrou, já pensando no jogo de volta de quinta-feira, em Itaquera.

O meia também valorizou o adversário. “A qualidade do Bragantino na bola aérea é muito grande. Eles têm jogadores altos, que atacam muito bem a bola. Conseguiram jogar e criar oportunidades. Precisamos dar os méritos”, elogiou Rodriguinho, conformado porque o Corinthians poderia ter perdido por uma diferença mais elástica no placar. “O gol do Pedrinho nos deu um respiro para o segundo jogo. Lá, em Itaquera, vamos fazer tudo para buscar a classificação”, afirmou.