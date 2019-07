Recuperado de lesão, Henrique Dourado deve adiar volta para China

Depois de 140 dias, Henrique Dourado está recuperado de uma fratura na tíbia direita e liberado para voltar aos gramados. Porém, pode a volta pode não ser mais vestindo a camisa do Henan Jianye, da China. Ocorre que o clube preencheu o número de vagas de estrangeiros permitidos para a disputa da Superliga Chinesa, a qual já iniciou o returno. Dessa maneira, a diretoria acenou com a possibilidade de ampliar o tempo do seu contrato em vigência e emprestá-lo.

A cirurgia de Henrique Dourado aconteceu há vinte semanas, no dia quatro de março, ainda na China. Posteriormente, o atleta realizou a maior parte de sua recuperação com fisioterapia nas dependências do CT George Helal, do Flamengo. A partir do começo de julho, o Ceifador passou a fazer atividades mais fortes com bola, a transição para os gramados e demonstrou em cada novo treinamento sua principal característica, que é o gol.

“De fato esses cinco meses foram bem diferentes do que já vivi. Mas tive muita fé e confiança o tempo todo, além da força familiar e de amigos mandando mensagens positivas. Apesar de ansioso para voltar logo a jogar, sei que é preciso paciência. Agora falta pouco e em breve teremos novidades”, disse Henrique Dourado, que admitiu estar em plenas condições de voltar a jogar.

“Estou pronto, só recuperar o ritmo de jogo. Agradeço todos que de certa forma participaram desse processo comigo, sem citar os nomes, para não deixar ninguém de fora, mas cada um sabe de sua importância durante todos os dias”, resumiu.

Os números do atacante em dez anos de carreira são sugestivos e ascendentes. Foram exatas 350 partidas, com 140 gols. Destes, 27 em cobranças de pênaltis. A rigor, média de um gol a cada 182,4 minutos em campo. Além de 23 assistências. Até o momento não há nada concreto em relação ao destino temporário do atacante, porém, os próximos dias serão para definições.