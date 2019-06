Rádio diz que Messi prefere retorno de Neymar à contratação de Griezmann

Enquanto vive uma semana conturbada pelas acusações de estupro em meio a preparação para defender a Seleção Brasileira na Copa América, Neymar segue alvo dos noticiários europeus quanto ao seu futuro dentro das quatro linhas. Dessa vez, o atacante é colocado de forma indireta no radar do Barcelona pela preferência de Lionel Messi em relação a outro possível reforço.

De acordo com a Rádio Monte Carlo, Messi teria se reunido com os dirigentes do clube catalão antes de se apresentar para a seleção da Argentina para pedir o retorno de Neymar ao invés da contratação de Antoine Griezmann, que já comunicou sua saída do Atlético de Madrid, mas segue com o futuro indefinido.

O veículo ainda confirmou que a preferência do craque argentino por Neymar se deve à insatisfação com o comportamento do francês na última temporada. Na ocasião, Griezmann indicou que iria se transferir para o Barcelona, mas posteriormente anunciou sua permanência no Atlético de Madrid.

Os rumores quanto a possibilidade de retorno de Neymar ao Barcelona, inclusive, aumentaram nos últimos dias, assim como o iminente fracasso da negociação com o atacante francês. De acordo com o jornal catalão Sport, depois de Dembélé, uma possível moeda de troca para o Paris Saint-Germain é o brasileiro Philippe Coutinho, que teve uma temporada discreta.

Apesar das especulações e do pedido de Messi, a saída de Neymar do PSG deve ser dificultada pela diretoria francesa e pela comissão técnica liderada por Thomas Tuchel. Ao mesmo tempo, a contratação de Griezmann, que viveu período de altos e baixos, deve acabar sendo concretizada durante a janela de transferências do fim da temporada europeia.