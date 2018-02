Proposta ucraniana não chega e saída de Maycon vira incógnita

A proposta esperada pelo Corinthians para o volante Maycon ainda não chegou para o clube. Informado do interesse do Shakhtar-UCR no futebol do meio-campista, o Alvinegro sinalizou positivamente sobre o negócio ao saber que o valor giraria em torno dos 6 milhões de euros (R$ 24 milhões), mas, até o momento, os ucranianos não apresentaram a oferta formal ao clube do Parque São Jorge.

No entendimento da diretoria, a saída, que parecia certa na semana passada, quando o técnico Fábio Carille chegou até a comentar o assunto, acabou “esfriando”. Normalmente, assim que há um “sim” do clube, o interessado logo apresenta formalmente o dinheiro e já prepara a parte burocrática da transferência, ainda mais tratando-se do futebol do Leste Europeu, dono de boa condição econômica.

Apesar da inesperada demora, o Alvinegro já deixou claro ao atleta que não barrará uma investida nos valores sugeridos inicialmente. Para a diretoria, que detém 80% dos direitos econômicos, o dinheiro daria bom fluxo de caixa ao time por um atleta virou reserva nesta temporada. Há também o entendimento de que, no Brasil, dificilmente haverá uma valorização maior que essa sobre o camisa 8 do hepta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Demora à parte, a janela de transferências para a Ucrânia só se encerra no dia 2 de março, dando ao Shakhtar tempo mais do que o necessário para fazer valer o acordo verbal. Algumas pessoas ouvidas pela reportagem apontam o tempo restante na janela, aliás, como um dos motivos para a demora na apresentação da oferta, já que ele dá ao time europeu a chance de vasculhar o mercado em busca de outras opções.

Como já tem o “sim” do Timão e não sofre com a concorrência de outros países, quase todos com suas janelas de transferências já encerradas, o Shakhtar pode se dar ao luxo de esperar mais alguns dias na busca por outro nome para o setor. Se não achar mais ninguém, deposita a grana ao Timão e leva o jogador.

A princípio, Maycon chegaria para ser o substituto natural de Fred, volante canhoto brasileiro que vem sendo especulado em clubes ingleses para o próximo mercado de verão europeu. Dessa forma, o corintiano poderia passar por um período de adaptação inicial e, com a provável saída do titular, assumir um papel mais preponderante na equipe.