Presidente do Bahia confirma venda de Jean ao São Paulo

Depois de ser fotografado com a camisa do São Paulo, o goleiro Jean está, enfim, garantido no clube paulista. Na noite desta sexta-feira, Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, confirmou que o arqueiro está de saída do time nordestino.

“A negociação é a venda de 70% dos direitos do goleiro, por valor aproximado de R$ 9 milhões. Envolve o pagamento de multa pelos direitos federativos do Régis. O São Paulo cuida da desvinculação de Régis com o Sport e ele assina com o Bahia por três anos. (A negociação) Também envolve um segundo atleta, que a gente não confirma o nome, mas é do São Paulo”, confirmou Bellintani em entrevista à um programa de rádio do próprio clube.

As duas equipes vinham negociando há algumas semanas, e o jogador chegou a ser fotografado com a camisa do São Paulo, nesta sexta-feira, em visita ao Centro de Treinamentos do clube.

O São Paulo havia se disposto a pagar até R$ 10 milhões por Jean, além de ceder um jogador do elenco para os baianos. O nome do atleta que deve vestir a camisa do Tricolor nordestino, no entanto, não foi divulgado pelo presidente Guilherme Bellintani.

“Acabamos de assinar o contrato com o São Paulo e tornar oficial a saída do Jean. O Atleta honrou a camisa do Bahia, a gente gostaria muito de dar continuidade, mas sabe dos desafios do time, principalmente na questão econômica. Quando a proposta chega em um patamar que honra o patrimônio do clube, precisa aceitar. Agora a gente pode oficializar que é um goleiro do São Paulo e deseja sorte ao jogador”, contou Bellintani.

Além do recém-contratado, o técnico Dorival Júnior tem à disposição no elenco os goleiros Sidão e Renan Ribeiro. O último, porém, tem contrato até o fim de maio e não deve renovar. Com isso, Sidão deve começar o ano de 2018 como titular, já que terminou a atual temporada como homem de confiança de Dorival.

Revelado nas categorias de base do Bahia, Jean estreou como profissional em 2015. Aos 22 anos, o arqueiro foi um dos destaques do Tricolor na disputa do Campeonato Brasileiro. O jovem jogador também possui passagem pela Seleção Brasileira sub-20, em 2015.