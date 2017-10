Prass fica a um jogo de subir no Top 50 que mais atuou pelo Palmeiras

A partida contra o Grêmio, no último domingo, trouxe duas marcas importantes para Dudu e deixou Fernando Prass próximo de uma. Com 249 partidas pelo Verdão, o goleiro está próximo de subir mais posições no ranking de jogadores com mais atuações pelo Palestra.

Se entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro, na próxima segunda-feira, pela 31ª rodada do Brasileirão, Fernando Prass irá subir no Top 50 de jogadores que mais atuaram com a camisa alviverde em todos os tempos. O número o igualaria ao médio Del Nero – que atuou nas décadas de 30 e 40 –, na 47ª posição.

Além disso, o camisa 1 do Alviverde também está perto de se tornar o 2º atleta com mais atuações vestindo o manto palestrino neste século. Prass precisa de apenas mais três partidas para igualar o volante Márcio Araújo, com 252 jogos – o líder deste ranking é o ex-goleiro Marcos, com 391 partidas. Em número de vitórias, Prass já se tornou o segundo do século, com 136 (São Marcos também lidera essa lista, com 180 triunfos).

Fernando Prass reconquistou a posição no começo da temporada, ainda na gestão de Eduardo Baptista. Após a chegada de Cuca, no entanto, Jailson voltou à condição de titular, mas sofreu lesão no quadril durante a decisão por pênaltis contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, e não atua desde então.

Aos 39 anos de idade, Fernando Prass, ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada. O goleiro já reiterou o desejo de estender seu vínculo e vem negociando com o clube alviverde, mas a as partes ainda não chegaram a um acordo.