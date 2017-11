Portuguesa Santista anuncia Sérgio Guedes como novo técnico

A Portuguesa Santista tem técnico novo. Nesta terça-feira, a equipe do litoral anunciou a contratação do experiente treinador Sérgio Guedes, que comanda o clube na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Sérgio Guedes estava sem clube, após ter deixado o Rio Claro, do interior de São Paulo. O ex-goleiro segue para sua segunda passagem pela Portuguesa Santista, clube que comandou também entre 2005 e 2006.

O experiente treinador leva ao clube do litoral paulista o auxiliar técnico Everaldo Pierroti e Cassiano Carduz como gerente de futebol.

Sérgio Guedes tem passagens por clubes de expressão do futebol nacional, como Ponte Preta, Bahia, Sport, Ceará e Santa Cruz. Teve destaque sob o comando da Macaca, quando chegou à final do Paulistão de 2008, mas acabou perdendo o título para o Palmeiras.