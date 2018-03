Ponte Preta vence duelo de líderes do Troféu do Interior com o Mirassol

A Ponte Preta levou a melhor no encontro entre os líderes dos grupos 1 e 2 do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Jogando no Moisés Lucarelli, no início da noite desta quarta-feira, a equipe de Campinas derrotou o Mirassol por 2 a 0.

O resultado fez a Ponte alcançar os 6 pontos na chave 1, contra 4 do Ituano e 1 do Red Bull Brasil. No outro grupo, o Mirassol continua na ponta da tabela de classificação, com 3, à frente de São Bento e Ferroviária, com 1 cada.

Para fazer a alegria dos 1.098 pagantes do Moisés Lucarelli neste meio de semana, a Ponte Preta anotou um gol em cada tempo da partida contra o Mirassol. O primeiro foi do zagueiro Edson Silva, ex-jogador do São Paulo, contra, aos 42 minutos da etapa inicial. Aos 12 da segunda metade, o meio-campista Felipe Silva aproveitou uma sobra de bola para ampliar.

No outro jogo do Troféu do Interior disputado nesta quarta-feira, Ituano e Ferroviária ficaram no empate por 2 a 2 no Novelli Júnior. Junior Santos e Corrêa marcaram os gols dos donos da casa, e Moacir e Caio Mancha acertaram a rede pelos visitantes.