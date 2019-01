Ponte Preta desiste de Rodrigão, mas tem interesse em dupla do Santos

A Ponte Preta desistiu de contratar Rodrigão, do Santos. Diante da demora do Peixe para liberar o centroavante, a Macaca acertou com Thalles, ex-Vasco, e vive a expectativa de utilizar Luis Fabiano ao longo da temporada.

Sem Rodrigão nos planos, a Ponte tem interesse em outros dois jogadores do Santos: o volante Juliano e o atacante Diego Cardoso, ambos da extinta categoria sub-23 e que treinam com o elenco profissional na pré-temporada com o técnico Jorge Sampaoli.

Sampaoli avalia o elenco antes de liberar atletas. Juliano e Diego se destacavam no Aspirantes e nutrem a expectativa de ficar. O meio-campista quase foi para o Tombense recentemente e o centroavante atrai interesse do Guarani e do Vitória.