Patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira sofre tentativa de agressão

Proprietária da Crefisa/FAM, conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira sofreu duas tentativas de agressão na Sociedade Harmonia de Tênis, clube localizado no Jardim América, em São Paulo. A informação foi divulgada pela Rádio Globo e apurada pela Gazeta Esportiva.

O fato ocorreu na quarta-feira da semana passada. Conforme averiguado pela reportagem, um homem ofendeu verbalmente Leila quando a empresária chegava ao local para um evento. Em seguida, o mesmo indivíduo precisou ser contido antes que agredisse fisicamente a conselheira alviverde.

Na saída do evento, quando Leila caminhava em direção à secretaria do local, o mesmo homem tentou acerá-la com uma raquete de tênis, mas foi novamente contido. Leila Pereira saiu ilesa e o caso foi registrado no 15º Distrito Policial, onde a empresária abriu um Boletim de Ocorrência.

Leila Pereira é usuária assídua das redes sociais, onde costuma divulgar sua rotina diária. No Instagram, por exemplo, a conselheira tem mais de 154 mil seguidores.