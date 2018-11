Pato desmente rumores sobre possível retorno ao São Paulo

Depois de alimentar esperanças da torcida do São Paulo quanto a um possível retorno ao Morumbi em 2019, Alexandre Pato negou que esteja de saída do futebol chinês para reforçar o tricolor ou até mesmo ser repatriado pelo Milan, como foi especulado na imprensa internacional na última semana. Pelas redes sociais, o atacante aproveitou para reafirmar seu compromisso com o Tianjin Quanjian.

“Eu não falei que irei sair do Tianjin Quanjian. Eu não falei que não voltaria para o São Paulo. E eu não falei que estou indo para o Milan”, disse Pato em sua conta oficial no Twitter.

Na última quarta-feira, muitos torcedores tricolores passaram a sonhar com a possibilidade de Pato retornar ao clube depois do atacante comentar em uma foto de Hudson, afirmando que “daqui a pouco” estaria junto do volante. Entretanto, de acordo com a apuração realizada pelos veículos de comunicação, o atacante se referiu às férias e ao planejamento de fazer uma visita ao São Paulo para rever os amigos.

Além das especulações sobre um possível retorno ao Brasil, Pato foi alvo dos noticiários europeus sendo colocado na mira do Milan, que irá ao mercado em busca de um novo centroavante já para a segunda metade da temporada. O Corriere dello Sport, por exemplo, confirmou que Leonardo, diretor esportivo do clube italiano, já iniciou as tratativas com o staff do brasileiro.

Depois de uma temporada de insucessos coletivos no futebol chinês, mas um grande destaque individual, Alexandre Pato não tem permanência garantida no Tianjin para 2019. Mas de acordo com a imprensa europeia, a prioridade do atacante, em caso de saída do continente asiático, é um retorno ao velho continente, sendo uma volta ao Brasil parte de um plano secundário.