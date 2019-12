Palmeiras e Flamengo disputam título do Campeonato Brasileiro Sub-20

Com o Brasileirão já garantido pelo Flamengo, o Palmeiras tenta dar o troco no Sub-20. Alviverdes e Rubro-Negros se encontram nesta quinta-feira, às 18h30 (Brasília), no Pacaembu, para o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da categoria.

O Verdão chega no confronto após eliminar o Vasco nas semifinais. Do outro lado, o Fla passou pelo Corinthians, em outro confronto Rio-São Paulo. Após o duelo no Pacaembu, as equipes se enfrentam no próximo domingo, às 14h (Brasília), no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

A principal ausência dos palmeirenses será a revelação Gabriel Veron. O atacante, campeão do Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira, viajará com o time principal do Verdão para o jogo contra o Fluminense, também nesta quinta-feira, e fica de fora da final.

Do lado Rubro-Negro, o principal destaque fica por conta de Lazaro, autor do gol que deu o título do Mundial Sub-17 para o Brasil. O meia-atacante entrou durante a final do Campeonato Carioca Sub-20, conquistado pelo Fla na última semana, e pode ser um dos trunfos da equipe carioca na decisão.