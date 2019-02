Palmeiras supera rivais e gigantes europeus em visualizações no YouTube

Se a torcida do Palmeiras se decepcionou com o resultado do Derby no último sábado, no Allianz Parque, pode se orgulhar de seu próprio engajamento. Em estudo medindo o número de visualizações no YouTube no mês de janeiro, o Verdão ficou à frente de seus rivais diretos e gigantes europeus.

Segundo levantamento feito pelo Deportes & Finanzas, o Palmeiras foi o sexto clube no mundo com mais views no YouTube, em janeiro (6,90 milhões). Apenas Barcelona, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain e Manchester City superaram estes números.

Abaixo do Verdão ficaram Corinthians, São Paulo, Flamengo, e gigantes como a Juventus, Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Chama a atenção, também a inclusão do Hoang Anh, clube do Vietnã, como oitavo colocado.

O sucesso palestrino pode ser explicado, além do sucesso da TV Palmeiras, por alguns conteúdos específicos no período. O Fico de Dudu, o anúncio de Ricardo Goulart e principalmente a campanha de lançamento do uniforme da Puma e a recepção do clube à família do goleiro Danilo estão entre os mais acessados.