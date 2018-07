Oficializado, Nicolás Freire se diz “impressionado” com Palmeiras

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira um reforço para seu sistema defensivo acertado desde o último dia 25 de junho. Trata-se do zagueiro argentino Nicolás Freire, de 24 anos, que estava atuando no PEC Zwolle, da Holanda, e chega por empréstimo de uma temporada ao clube alviverde com opção e valor de compra fixados ao fim do vínculo.

Apesar de anunciado apenas nesta manhã (04), o zagueiro não só já conheceu as instalações do clube, como treina o restante do elenco comandado por Roger Machado desde a última quinta-feira. Inclusive, faz parte da delegação que disputa um torneio amistoso de inter temporada no Panamá.

Em entrevista concedida ao canal oficial do clube, Freire exaltou a estrutura do Palmeiras e não escondeu a felicidade de vestir a camisa palestrina. “Estou muito feliz e impressionado. Venho da Holanda e todos dizem que na Europa tudo é melhor, mas nunca na minha vida no futebol tinha visto um lugar como esse. Estou cheio de alegria e espero retribuir esse reconhecimento que me deram aqui”, ressaltou.

Considerado uma promessa, o zagueiro de 24 anos foi revelado pelo Argentinos Juniors, onde atuou de 2013 a 2017, antes de deixar o futebol sul-americano via grupo de empresários City Football Group. A ideia inicial era colocá-lo em um clube de grande porte da Europa depois da experiência na Holanda, mas a possibilidade acabou não se concretizando.

Antes de ser anunciado como novo reforço do Palmeiras, o defensor havia também despertado interesse do Boca Juniors, mas o clube argentino acabou preterido em relação ao brasileiro pelos donos dos direitos do jogador. Na última temporada pelo PEC Zwolle, Nicolás Freire disputou 26 partidas e marcou dois gols, além de duas assistências. Com muita velocidade para a recomposição, pode atuar também na lateral-esquerda.