No futebol chinês, atacante ex-Cruzeiro entra na mira do Botafogo

A procura por atacantes tem movimentado a diretoria do Botafogo neste fim de temporada. O nome da vez é o de Anselmo Ramon, que está no Hangzhou Greentown-CHN. Com 29 anos e contrato que termina no fim deste ano, o jogador é bem visto pelos alvinegros.

Anselmo Ramon ganhou destaque com a camisa do Cruzeiro, sendo inclusive, campeão brasileiro em 2013. O atacante está há quatro anos no futebol chinês e vê com bons olhos o retorno ao Brasil.

O Botafogo busca atacantes no mercado, mas tem tido dificuldade por questões financeiras. Nomes como o de Rafael Moura e Gilberto foram veiculados, mas os valores pedidos pelos atletas assustaram os dirigentes alvinegros.

Para a próxima temporada, o Botafogo já perdeu Roger, que foi para o Internacional, e Guilherme, que retornou ao Grêmio após empréstimo. O técnico Jair Ventura já tinha afirmado que este setor, além do meio e lateral esquerda, são as que precisam de reforços para 2018.

O único nome mais próximo é o do atacante Rony, que está no futebol japonês, e deve ser envolvido na negociação de Bruno Silva para o Cruzeiro.