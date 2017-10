Perto de saída do Santos, Donizete é descartado pelo Atlético-MG

Leandro Donizete ainda não sabe onde jogará em 2018. Com pouco espaço no Santos, o volante não deve permanecer na Vila Belmiro na próxima temporada. Preocupada com o alto salário do jogador de 35 anos (R$ 300 mil), a diretoria do Peixe buscará um empréstimo ou tentará negociá-lo em definitivo no início da próxima temporada.

Ídolo no Atlético-MG, Donizete já teve seu nome vinculado ao time de Belo Horizonte nos últimos dias. Porém, se depender dos atuais dirigentes do Galo, o volante não será repatriado em 2018.

A Gazeta Esportiva apurou que o jogador não agrada atualmente. Mesmo sendo querido pela torcida, ele não é visto nos bastidores como um bom reforço no momento. O Atlético-MG que já viveu momentos críticos na posição, mas agora não tem problemas no setor.

O jogador deixou a capital mineira no começo de 2017 após várias tentativas do Galo em sua manutenção. O atleta queria três anos de renovação, já a agremiação mineira tentou uma, entendendo que ele já conta com idade avançada, depois subiu para mais um ano. Nem com a proposta de duas temporadas o atleta desejou a permanência, partindo para o Peixe.

Donizete tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2019. Pedido de Dorival Júnior no final do ano passado, ele chegou após não acertar sua renovação com o Galo, porém, nunca conseguiu engatar uma boa sequência de jogos no Peixe.

Apesar disso, o volante recebeu uma chance como titular no jogo mais importante do alvinegro no ano, contra o Barcelona de Guaiaquil, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Libertadores. Porém, o jogador de 35 anos foi um dos piores em campo na derrota por 1 a 0, que culminou com a eliminação da equipe no torneio continental.

Desde então, Donizete vem ficando fora até do banco de reservas do time comandado por Levir Culpi. O veterano soma 22 jogos no Santos, 12 como titular. Ainda não marcou gols nem deu assistências.