Para permanecer no PSG, Neymar quer aumento de salário

Um dos assuntos mais comentados da próxima janela de transferências, será a permanência de Neymar no Paris Saint-Germain. Além dos boatos de que o jogador estaria insatisfeito atuando no Campeonato Francês, agora, um novo motivo surge para o entrave da continuidade do astro brasileiro: o salário. Segundo o jornal inglês The Times, o atleta quer um aumento salarial para prosseguir na França.

A publicação garante que Neymar já teria procurado o presidente do clube, Nasser Al-Khellaifi para conversar sobre a situação. O brasileiro gostaria de receber 54 milhões de euros (aproximadamente R$ 216 milhões). Atualmente, o camisa 10 do PSG ganha pouco mais de 40 milhões de euros (R$ 160 milhões). O clube parisiense desmentiu as informações.

Sendo assim, o craque da Seleção Brasileira passaria a receber mais de R$ 250 milhões por ano, tornando-o o jogador mais bem pago do mundo. Enquanto não resolve o imbróglio, possíveis reuniões entre o pai de Neymar e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez estariam acontecendo com o intuito de leva-lo ao clube da capital espanhola na próxima temporada. Na coletiva do último sábado, o técnico Zidane o elogiou, mas despistou sobre o assunto.

Contratado em agosto pelo Paris, Neymar foi a transação mais cara da história do futebol. O mandatário do clube gastou nada menos que 222 milhões de euros (R$ 822 milhões) para tira-lo do Barcelona. O brasileiro realizou 30 jogos e balançou as redes em 29 oportunidades. No momento, se recupera de lesão e se prepara para a disputa da Copa do Mundo.