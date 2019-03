Jornal coloca Everton, Pedrinho e Liziero na mira de gigante italiano

Após a contratação de Lucas Paquetá, o Milan pode seguir investindo em jovens talentos do futebol brasileiro. De acordo com o jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o clube tem uma lista de diversos jogadores que estão sendo observados de perto.

O número um dessa lista é Everton, do Grêmio. O jogador de 22 anos que foi convocado por Tite para os próximos amistosos da Seleção Brasileira seria uma das prioridades do clube, e foi elogiado pela publicação. Além disso, é citada também a sua cláusula de rescisão, que gira em torno dos 80 milhões de euros (cerca de R$350 milhões).

O meia Liziero, do São Paulo, também aparece na lista. Pedrinho, do Corinthians, não só é citado como também é definido como “mortal no um contra um”, enquanto Fabricio Oya, outra promessa alvinegra, é descrito pela publicação como um dos mais talentosos. Além desses, ainda aparecem na relação Reiner, do Flamengo, Eric, do Bahia, e Jean Lucas, do Santos.