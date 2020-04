Confira as principais negociações no mercado da bola no mês de abril

25 /58 /58

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, os rivais Chelsea e Arsenal possuem o interesse no zagueiro Boateng, campeão do mundo pela Alemanha em 2014 e ídolo do Bayern de Munique. O jogador de 31 anos tem contrato com o clube bávaro até 2021, mas a equipe alemã estaria disposta a negocia-lo para lucrar com uma futura transferência.(Foto: AFP)