Jô promete se manifestar sobre ida para o Japão “logo mais”

O centroavante Jô utilizou uma rede social para se comunicar com os seus fãs no primeiro dia de 2018. Em um vídeo gravado para externar votos de Ano Novo, o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro ainda prometeu se manifestar em breve sobre a sua transferência do Corinthians para o Nagoya Grampus, do Japão.

“À nação corintiana, obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Logo mais, vou me pronunciar sobre alguns detalhes, valeu?”, disse Jô, recebendo, entre os comentários de sua publicação, uma série de apelos para permanecer no Corinthians e desejos de sucesso na sequência da carreira.

Com contrato válido até 31 de dezembro de 2019, Jô dizia no decorrer do ano que não poderia assegurar a sua permanência no Corinthians em 2018 – antes em baixa, o jogador de 30 anos se valorizou e voltou a ser cobiçado por clubes da Europa.

Após a conquista do Campeonato Brasileiro, torneio do qual foi artilheiro ao lado do também centroavante Henrique Dourado, do Fluminense, cada um com 18 gols, Jô mudou o discurso e começou a acenar com a continuidade no Corinthians.

A proposta do Nagoya Grampus, contudo, foi tentadora não apenas para Jô, mas também para a diretoria do clube do Parque São Jorge, que lida com uma grave crise financeira e receberá aproximadamente R$ 43 milhões pela transação. Assim, o atleta retornará à Ásia – antes da segunda passagem pelo Corinthians, ele atuou pelo Jiangsu Suning, da China.

Jogador mais jovem a ter defendido o Corinthians – estreou aos 16 anos, em uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em 2003 –, o prata da casa Jô tem 179 jogos disputados pelo clube, com 43 gols marcados. Além do Corinthians, passou por CSKA Moscou, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional e Atlético-MG, Al Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, e finalmente Jiangsu Suning. Em 2014, foi o reserva de Fred na Seleção Brasileira que fracassou na Copa do Mundo em casa.