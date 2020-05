Interesse de Cruzeiro e Sport em Daniel Guedes, do Santos, esbarra em julgamento

Cruzeiro e Sport têm interesse em Daniel Guedes, do Santos, mas esbarram na espera por um julgamento após a suspensão preventiva pelo uso da substância higenamina, em setembro de 2019.

Os clubes monitoram a situação e aguardam por uma resolução. A pandemia do novo coronavírus prejudica ainda mais a situação e não há data marcada. O interesse do Cruzeiro foi inicialmente publicado pela Rádio Itatiaia.

A última partida do lateral-direito do Peixe ocorreu em 22 de setembro, na vitória do Goiás por 3 a 0 sobre o Fluminense. O Menino da Vila foi emprestado até dezembro do ano passado ao Esmeraldino.

A substância para acelerar o metabolismo foi detectada em exame antidoping feito em 27 de maio, na derrota do Goiás por 1 a 0 para o CSA. Guedes nega que tenha usado o remédio para obter vantagem desportiva.

Os representantes de Daniel Guedes lamentam a demora pelo julgamento e tentam, via advogados, acelerar o processo. O ala tem 25 anos e disputou 17 jogos em 2019. O contrato com o Santos termina em junho de 2022.

